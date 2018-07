Pankade kasum teises kvartalis pisut kahanes

Vähese investeerimisaktiivsuse tõttu on ettevõtete laenukasv olnud tagasihoidlikum kui majapidamiste oma. Siiski suurenes teises kvartalis ka ettevõtete laenamine Eestis tegutsevatest pankadest. Sealjuures kasvas aastataguse ajaga võrreldes uute laenude maht kõigil suurematel tegevusaladel ja ka laenuportfelli kasv on olnud suhteliselt ühtlane.

Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär on aasta algusest alates pisut tõusnud ja jõudis juunis 2,5 protsendini. See on küll viimase nelja aasta kõrgeim tase, aga pikemas vaates võib seda pidada endiselt madalaks. Uute ettevõttelaenude keskmine intressimäär sõltub suuresti sellest, millised ettevõtted ja milliste projektide jaoks konkreetsel perioodil laenulepinguid sõlmivad, ja võib seetõttu olla küllaltki muutlik. Juunis langes see kahe protsendini.