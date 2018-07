Nike tõstab kümnel protsendil oma töötajatest palka

Spordirõivafirma Nike kinnitas, et plaanib tõsta palka ligi kümnel protsendil töötajatest. Ettevõte põhjendas oma tegevust eelkõige võrdsema palga saavutamise nimel ja et «toetada kultuuri, kus töötajad tunnevad end kaasatutena».

Rõivafirma kõneisik ütles avalduses, et plaanivad sel kuul muudatused läbi viia. «Me tahame, et meie töötajad tunneksid, et nad on kaasatud ja vajatud,» ütles kõneisik.