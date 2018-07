Eesti käsitööõllede turg on silmini täis

Kohalike väiketootjate sõnul on õlleturule sisenemine olulisemalt keerulisemaks muutunud, kuna vanu olijaid on palju ja kasvõi Eesti supermarketite letid on käsitööõlut kõvasti täis. Tagant tulijad enam suurtesse jaekettidesse aga nii lihtsalt sisse ei saa kui need, kes alustasid viis aastat tagasi.