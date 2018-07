Eesti liisinguturu poolaasta uusmüügi maht kasvas 5,6 protsenti

Liisinguturu portfelli jääk oli 2,7 miljardit eurot, mis on 9,8 protsenti enam, kui eelmise aasta esimesel poolaastal. Liidu teatel on selle liikmete krediidiportfelli kvaliteet märkimisväärselt hea. Üle 60 päeva tähtajaks tasumata liisingumaksete arv portfellis on pisut kasvanud ning on hetkel 1,1 protsenti.