La Muu omanik kehvadest tulemustest: mis s*tasti, see uuesti

Ta lisab, et kuna kõigele lisaks sattus 2017 aastal olema nigel suvi, ei suutnud ettevõte varuda suvel vajalikku rasvakihti ning sattus aasta teisel poolel likviidsuskriisi. Kui 2016. aastal oli ärikasum üle 50 000 euro, siis 2017. aasta lõpetas La Muu üle 60 000 eurose ärikahjumiga. "S*tt lugu. Ainus lootus on see, et ehk suudame selle väetise pealt järgmisel aastal rammusa viljapuu sirguma panna," kirjutab Rask.