SEB sai trahvi

Euroopa Liidu reitinguagentuuride regulatsiooni (CRAR) kohaselt võivad krediidireitinguid väljastada vaid selleks loa saanud asutused. Regulatsioonis on küll erand soovituste ja investeerimisanalüüside jaoks, kuid ESMA hinnangul interpreteeris SEB seda erandit liiga laialt, mistõttu leitigi, et pank on CRAR-i rikkunud.