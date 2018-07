Ryanairi kvartalikasum langes järsult

Ryanair märkis, et tööjõukulud kasvasid kvartalis 34 protsenti tulenevalt pilootide palkade 20-protsendisest kasvust, lennutundide 9-protsendisest kasvust ning 3-protsendisest üldisest palgatõusust. Samuti märgiti, et naftahind kasvas möödunud aasta sama aja umbes 50 dollarilt barreli kohta 80 dollarini.

"Hoolimata sellest, et sõlmisime pilootide ja salongitöötajate ametiühingute tunnustamise lepped oma suurematel turgudel - Ühendkuningriigis, Itaalias ja hiljuti ka Saksamaal - on edusammad väiksematel turgudel piiratud," teatas Ryanair, lisades, et suveperioodil on oodata veel streike ning, et ettevõte keeldub vastu tulemast "ebamõistlikele nõudmistele", mis ähvardavad tõsta piletihindasid ja "kompromiteerida Ryanairi väga efektiivset ärimudelit".