Eesti elektriautode tootja müüs esimesed sõidukid

Esimene auto läks mobiilimängu Angry Birds loojale ja ärimehele Peter Vesterbackale, kes töötab ühtlasi Nobe brändijuhina. Selgituseks olgu öeldud, et tegu oli autode eelmüügiga. Kliendid peaksid autod kätte saama alles 2020. aasta keskpaigas. Praegu on elektriautost valmis vaid näidis.

Nobe asutaja Roman Muljar avaldas lootust, et Nobe autoga on Eestil esimest korda ajaloos võimalik autotootjate juurde uks hoogsalt lahti lükata, et seal oma koht sisse võtta.