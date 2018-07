Koolijuht: hakkame kiiresti Eesti sõjatööstust arendama!

Oadi sõnul on selleks praegu soodsas seisus nii nõudlus, rahastusvõimalused, Eesti maine kui ka meie suutlikkus ideed ellu viia. «Hiljuti oli jälle olukord, kus ettevõtja ja kaitseministeerium pidasid meedias sõnasõda. See on kahjuks juurdunud arusaam, et riigikaitse takistab ettevõtlust. Mõnes sektoris tõesti, aga samal ajal pakub praegune sõjalis-poliitiline olukord Euroopas Eesti ettevõtjatele ka erakordselt häid võimalusi. Järgmine valdkond, mis tuleb meie omaks teha, on nutikas kaitsetööstus,» ütles Oad.