Kaardimakseterminalid üle Eesti lakkasid töötamast

Priit Rumi sõnul on kahetsusväärsel kombel hetkel Nets'i ehk endise Pankade Kaardikeskuse süsteemides häire, mistõttu on kõik läbi nende käivad kaarditehingud nii Eestis kui välismaal häiritud. See puudutab Rumi sõnul nii sularahaautomaatide tööd kui kaardimakseid.