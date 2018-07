Pahtlilabida asemele tuli Excel

Tänane kinnisvarainvestor ei tööta põhikohaga kinnisvaras - ta on noor ja ettevõtlik ning ootab kinnisvaralt mõistliku marginaaliga passiivset sissetulekut. Meedias on teda nimetatud lumehelbekeseks, kes ei mõista seina värvida ega tapeeti seina panna.

Tänane kinnisvarainvestor soetab üürikorteri majja, mille arendamisel on tema huvidega arvestatud. Selles majas lähevad elektri- ja veenäidud automaatselt tarnijale, kommunaalkulud on tänu kasutatud materjalidele ja tehnoloogiale väikesed ning loodud on lisandväärtus, mis objekti teistest eristab: olgu selleks elanike käsutuses olev ühine pesumasinaruum, jõusaal või maja terviklik kontseptsioon, mis tulevasi üürnikke kõnetab. Korteri hea asukoht, selle funktsionaalsus ja kompaktne suurus on hügieenifaktorid, ilma milleta pole mõtet investeeringut Excelis katsetadagi.