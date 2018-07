London: ilma kaubandusleppeta ei maksa me ka EL-ist lahkumise eest

«Ei saa olla nii, et üks osapool täidab oma osa kokkuleppest ja teine mitte, või teeb seda aeglaselt või ei suuda omalt poolt panustada,» ütles Raab ja lisas, et ähvardus makset kinni hoida võib juhtida Brexiti-kõnelused taas õigetele rööbastele.

Suurbritannia ja Euroopa Liit on endiselt erimeelt uue kaubanduskorra tingimustes. Briti peaministri Theresa May konservatiivne partei on samuti sügavalt lõhestunud selle üle, millist Brexiti-poliitikat toetada. Raab vahetas välja David Davise, kes lahkus kaks nädalat tagasi ametist protestiks May «pehme» Brexiti-plaani vastu.