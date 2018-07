Keili Sükijainen noortepäeval: vanemad soovitasid tungivalt muid erialasid

«Tänu oma kõikidele vigadele ja katsetustele, olen kasvanud just selliseks inimeseks, nagu täna olen,» sõnas Tanel Padar EV100 laste- ja noorte programmi kuuluval Mindvalley noortepäeval. Muusik tunnistas, et ei oskakski teismelisele iseendale suurt nõu anda, sest kõik on läinud täpselt nii nagu minema on pidanud.