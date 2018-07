Ossinovski: rohkem peavad maksma need, kes ka rohkem kulusid tekitavad

«Süsteem mis täna toimib on ebaõiglane, kuna sotsialiseerime kulusid, mida ei peaks sotsialiseerima. Mõned ettevõtjad, kus õnnetusi juhtub vähe, peavad maksma rohkem, et tasuda ära nende tööandjate tekitatud kulud, kelle juures õnnetusi juhtub,» ütles Ossinovski.

«Tööõnnetuskindlustuse mõte on selles, et maksaksid rohkem need, kes ka õnnetusi põhjustavad ja teistel maksukoormus langeks. Tänase seisuga langetaks töötuskindlustusmakset umbes 0,3 protsenti, mis tähendab, et enamiku tööandjate maksukoormus langeks,» lisas ta.