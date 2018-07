Endine hambaarst ja Michelini tähega pärjatud restorani omanik avas Tallinnas söögikoha

Triin Solland on Tallinnast pärit naine, kes läks 16-aastaselt elama Norrasse, kus ta veetis 20 aastat. Töötades alguses hambaarstina, tegi naine elus muutuse ning otsustas restoraniäri kasuks. Nüüd on Solland Norrast tagasi kodumaal ja avas siin uudse restorani Noya.

«Me olime uurinud turgu tegelikult juba mitmeid aastaid, nii Saksamaad, Taanit kui ka Eestit ja kui vaadata Eesti kasvu ja turu-uuringut, siis vaatasime, et on hea aeg siia tulla,» sõnas Solland.

«Tallinn on suurlinn ja siit linnast on selline kontseptsioon puudu,» ütles restoraniomanik, lisades, et Noya eesmärk on näidata, mida muud peale sushi Jaapani köök veel pakub. Restoran Noya kontseptsiooniks ongi ühendada endas põhjamaised toidutraditsioonid ja toorained ning Jaapani kokanduskunst. «Tihti on nii, et näiteks naisterahvas tahab sushit, aga mehel ei saa sellest kõht täis. Okei, siis saab siia tulla, naine saab oma sushi, mees saab oma grill-liha. Ja mõlemad tulid ühte kohta,» kirjeldas Solland oma restorani.



«Uus riik, uus kontseptsioon, midagi ei ole kindel,» kommenteeris Solland rahalisi eesmärke. Tema sõnul ei saa võrrelda Eesti numbreid Norra omadega, kuna viimases on nii inimesi kui ka nende restorane rohkem. Sollandil on hetkel kavas vaadata, kuidas eesti turg nende söögikoha vastu võtab ja positiivse tagasiside korral planeeritakse ka kuhugi naaberriiki laieneda. «Kopenhaagenis on ka juba välja vaadatud koht, kuhu see kontspetsioon võiks tulla,» jagas Solland tulevikuplaane. Ta lisas, et sama kontseptsiooniga uue restorani tekkides koolitaksid eesti Noya restorani töötajad järgmise söögikoha meeskonda.

Sollandi sõnul on iga uue koha avamine raske. «Asjad ei tule kohale, mööbel on vale, seinad on valesti mõõdetud. Aga nii, kui uks läheb lahti, siis sa tegelikult unustad kõik need raskused ära,» sõnas restoraniomanik.

Sollandi sõnul on kõik Rotermanni kvartali söögikohad erinevad. «Me ei olegi nagu konkurendid, me oleme ikkagi kolleegid,» ütles Solland. Ta lisas, et ka Noya restorani kõrvale peaks loodetavasti varsti üks uus söögikoht tekkima.



Sollandi teine restoran, Norras asuv Omakas, pärjati 2016. aastal Michelini tähega. Noya restoranilt aga Solland sama ei oota. «Me oleme väga suur restoran, meil on kokku 260 kohta. Michelin ei vaata nii suuri kontseptsioone, nad vaatavad pigem natuke väiksemaid,» ütles restoraniomanik.

Sellegipoolest oleks Sollandi arvates Eesti söögikohtadel Michelini tähele potentsiaali küll. «Kui ma vaatan Soomet, siis seal on kaheksa tärni, et Eestis nagu võiks, aga selleks on vaja teha väga tugevat tööd. Sa pead olema nii enese- ja sihikindel oma kontseptsiooniga, et üldse midagi saavutada.»