Saksamaa tühistas majandussanktsioonid Türgile

Opositsiooniparteid on heitnud Saksa valitsusele ette seda, et 1,5 miljardi euro suurune ekspordipiirang on liiga pehme meede, arvestades seda, et Türgi-suunalise ekspordi tagatiste maht kasvas 2016. aasta 1,1 miljardilt eurolt järgneval aastal 1,46 miljardile eurole.