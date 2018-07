Uuring: Eesti noorte finantsdistsipliin on endiselt kõrgel tasemel

Umbes kolmandik noortest säästab kuus rohkem kui 100 eurot ning peamine põhjus, miks raha kokku hoitakse, on nii suuremad ostud kui ka oma kodu soetamine tulevikus. Reisimine, autoost ning muud isiklikud eesmärgid paiknevad säästmise prioriteetide nimekirjas alles viimastel kohtadel ning viimast kohta kahe protsendiga hõivavad ootamatult kõik kaasaegsed tehnikaseadmed nagu mobiiltelefon, arvuti, tahvelarvuti.

SEB innovatsioonijuht Siim Lepisk märkis, et noorte inimeste korralik finantsdistsipliin on kindlasti tore tunnus, mis aitab neil viia ellu oma suuremad eesmärgid ning saada abi ka ootamatuste või raskuste korral, kuid endiselt ei ole noorte inimeste käitumises näha julgust ja ambitsioonikust, mis tänapäevast elu edasi viiks. "Nii headel majandusaegadel nagu praegu on kindlasti hea ja õige raha säästa, kuid veelgi laiemad võimalused avanevad headel aegadel ettevõtluses ja investeerimises.”