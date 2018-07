Uuring: abikaasad ei julge tunnistada, et naine teenib mehest rohkem

Värske U.S. Census Bureau uuringu kohaselt teenib Ameerika Ühendriikides iga neljas naine oma mehest rohkem palka, vahendab CNBC. Vaatamata sellele ei julge naised ja mehed endiselt seda avalikult tunnistada.

Nimelt otsisid uuringu läbiviijad välja hetero paaride vastused iga-aastasele sotsiaal- ja majandusarengu küsitlusele ja võrdlesid neid maksudeklaratsiooni andmetega. Võrdlusest selgus, et mehed, kes teenivad oma naistest vähem, valetavad oma palga küsimustikule vastates pea kolm protsenti kõrgemaks, samal ajal kui naised, kes teenivad oma meestest rohkem, valetavad oma palga 1,5 protsenti väiksemaks.

«Meie aju ütleb meile, et pole vahet, kas mees või naine teenib rohkem, aga kui me satume päriselt sellisesse olukorda, kerkivad meisse sügavalt juurdunud emotsioonid pinnale,» selgitas uuringu tulemusi finantsekspert ja raamatu «When She makes more» autor Farnoosh Torabi.