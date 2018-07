Endise Barcelona staarmängija veiniäri kasvab mühinal

«Vein on alati olnud meie pere jaoks oluline traditsioon, kuid meil polnud piisavalt rahalist võimekust, et veinikasvatust ehitada. Kuid see kõik muutus pärast seda, kui Iniestast tippjalgpallur sai,» ütles Iniesta isa Jose Antonio Iniesta. Tema sõnul on nende huvi olnud alati teha seda, mis neile meeldib. «Me ei tee asju raha pärast. Me oleme teinud asju hästi ning seetõttu oleme ka ettevõttena kasvanud,» sõnas ta.