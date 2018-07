Trumpi uus ähvardus: tariifid kõigile Hiina toodetele

«Olen valmis minema viiesajani,» ütles Trump usutluses CNBC-ile, viidates sellele, et möödunud aastal eksportis Hiina USA-sse 505,5 miljardi väärtuses kaupasid.

«Ma ei tee seda poliitika pärast, ma teen seda, sest see on meie riigile hea,» lisas Trump. «Hiina on meid liiga kaua riisunud.»