Hiinas on pea pool tuhat elektriautode tootjat

Hiinas on hetkeseisuga 487 elektriautodega tegelevat ettevõtet. Juunis teatasid Hiina ehituspank ning riiklik arendus- ja reformikomisjon, et investeeritakse 47 miljardit dollarit kõrgetasemelisse tootmissektorisse, mille hulka kuulub ka elektriautode tootmine ja arendamine. Kohalikud omavalitsused on tegemas sarnaseid investeeringuid, et olla toeks sektori arengule, kirjutab Wall Street Journal.