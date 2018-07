Riik tellib pea 100 000 euroga uuringu, et aimu saada aktsiisipoliitika mõjust

Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt välja kuulutatud hanke kirjelduses seisab, et riigi aktsiisipoliitika on viimastel aastatel olnud keskmisest jõulisem. See on tekitanud elanike ja ettevõtjate seas pahameelt ning suures mahus tarbimiskäitumist, mille eesmärk on «aktsiisitõusude isiklikku mõju minimeerida, ehk teisisõnu, piirikaubandust».

See on omakorda avaldanud mõju ettevõtetele, kes aktsiisikaupu toodavad, vahendavad või müüvad. Teist laadi, kuigi ka väga oluline mõju on aktsiisil tööstuses ja mujal majanduses, kus mõni aktsiisikaup (näiteks kütus või elekter) on osa tootmissisendist.

Hanke eesmärk on see, et tulevane poliitikakujundus oleks võimalikult teadmispõhine ja selle jaoks on tarbis võimalikult täpselt teada, mida on aktsiisipoliitika endaga kaasa toonud. Riigi Tugiteenuste Keskuse sõnul teavad nad suure põhjalikkusega seda, mis on toimunud maksude laekumises, lisaks näitavad uuringud ja erinevad andmeallikad teatava usaldusväärsusega seda, kuidas on muutunud tarbijakäitumine.

«Vähem täpselt ja ajakohaselt teame seda, mida on aktsiisipoliitika kaasa toonud ettevõtetele ja seeläbi majandusele laiemalt. Ja kuigi me oskame seda hinnata kvalitatiivselt, on meie hinnangul kõige suurem teadmislünk just kvantitatiivses aktsiisipoliitika mõjus ettevõtetele ja majanduskeskkonnale. Käesoleva analüüsi tellimisega me soovime selle lünga võimalikult põhjalikult ära täita,» põhjendab riik.

Hankega loodetakse, et rahandusministeeriumil ning järgmistel valitsustel ja riigikogu koosseisudel, samuti avalikkusel, on tulevikus kasutada põhjalik analüüs viimaste aastate aktsiisipoliitika majanduslikust mõjust, hinnang tulevaste aktsiisipoliitiliste valikute majanduslikule mõjule ning vastavad poliitikasoovitused, mis kõik kokku toetab olulisel määral teadmispõhisemat aktsiisipoliitikat tulevikus.