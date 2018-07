Advokatuur: Oviiri sunddividendide eelnõu tekitaks olulist kahju

«Esitatud eelnõus pakutud regulatsioon on ühekülgne ja vajab kindlasti täiendavat analüüsi ning tasakaalustamist. Eelnõuga kavandatavad olulised muudatused eeldavad, et nende jõustamisele eelneks sügav õiguslik ja majanduslik analüüs, mida hetkel pole aset leidnud,» märgivad Madisson ja Jesse.

«Eelnõu eesmärgiks ei tohi olla väikeinvestorite huvide pimesi eelistamine ühingu, suurinvestorite, võlausaldajate, töötajate ja kõigi teiste huvigruppide huvidele,» lisavad advokaadid. "Samuti tuleb tagada pakutava regulatsiooni selgus, et see ei looks võimalusi lõpututeks vaidlusteks."

Oviiri esitatud eelnõu autorlus ei ole selge. Oviir on ise öelnud, et kirjutas eelnõu ise, muuhulgas konsulteerides ka praegu eelnõule negatiivse hinnangu andnud vandeadvokaat Karin Madissoniga. Samas on öelnud eelnõu valmimist propageerinud Eesti Väikeaktsionäride Liidu esindaja Margus Moor, et eelnõu kirjutas liit. Moor hiljem oma esialgsetest sõnadest loobus ja väitis, et liit kirjutas neljaleheküljelisest eelnõust ühe lehekülje.