Leedu sai viimase 20 aasta suurima välisinvesteeringu

«Täna on Leedu jaoks väga oluline päev - mitte vaid Kaunase regioonile vaid kogu Leedule - kuna me ei võta vastu vaid Saksa investeeringut, vaid paneme aluse väga innovaatilisele tootmisliinile,» ütles Leedu president Dalia Grybauskaitė ehituse avatseremoonial. «See loob töökohti ja mitte lihtsaid töökohti vaid töökohti, millel on kõrge lisandväärtus.»