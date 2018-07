Analüütiku sõnul on üle veerandi Tesla Model 3 autode tellimustest tühistatud

Tühistused Tesla Model 3 hulgas on viimaste nädalate jooksul suurenenud, kirjutab CNN. Tagasimaksed on praegusel hetkel ületanud sissemaksete hulga uute Tesla elektriautode masstoodangute hulgas, ütles Needham & Co. analüütik Rajvindra Gill. Tesla ise sellega hinnanguga nõus pole.

Üks neljast Model 3 tüüpi autode tellimustest on Gilli sõnul tühistatud. See näitaja on kahekordistunud võrreldes aastataguse ajaga.

Kliendid, kes Tesla sõiduautot osta soovivad, peavad Teslale maksma kuni 1 000 dollarilise sissemaksu. Järgmisena peab klient maksma 2 500 dollarit, et valida meelepärane variant autost. Ülejäänud summa tuleb kliendil tasuda siis, kui klient on sõiduauto kätte saanud.

Tesla Model 3 ooteaeg on Gilli sõnul neli kuud kuni aasta. Baasmudeli sõiduauto kättesaamiseks tuleb aga praegu oodata kuni aastani 2020.