Tõniste raputab tuhka pähe: viimasel neljal aastal on aetud valet aktsiisipoliitikat

Ministri sõnul oleme me liiga palju eeskujuks võtnud Põhjamaid, kus aktsiisid on palju kõrgemad. Samas ei ole me tema sõnul vaadanud teist poolt, näiteks Saksamaad, kus ettevõtjad ei teagi, mis asi on alkoholiaktsiisi tõus. «Ja ka elab riik väga hästi. Me paratamatult oma n-ö poliitikaga oleme liikunud selles suunas, et üks hetk tekib piirikaubandus,» märkis ta neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil.

«See piirikaubandus sai alguse kuskil neli aastat tagasi tehtud otsustega ja tänaseks on see aktsiisipoliitika seda piirikaubandust toetanud,» ütles minister. Ta leidis, et piirikaubandus on probleem ja see süveneb.

Siiski tõi ta välja ka seda, et valitsus on lokkavale piirikaubandusele reageerinud ning jätnud ära näiteks järgmise aasta algusse plaanitud aktsiisitõusu. Samuti vähendati Tõniste initsiatiivil selle aasta alguses aset leidnud aktsiisitõusu poole võrra.