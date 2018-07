Rahvusvaheline lobigrupp uurib, mis Eesti suhkrumaksust sai

Suhkruorganisatsiooni kõneisik Haley Bell saatis hiljuti riigikantseleile kirja, kus ütles, et ta on varem lugenud, nagu hakkaks Eestis 2018. aasta 1. jaanuarist kehtima uus suhkrujookide maks. Ometi ei leidvat ta maksu jõustumise ja detailide kohta piisavalt infot.

Bellil on õigus, kuna 2016. aasta lõpus ametisse astunud Jüri Ratase valitsusel tõepoolest selline plaan oli. Eeskätt lükkas seda jõuliselt tagant endine tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kes leidis, et magusamaks aitaks vähendada noorte ja laste rasvumist ning parandaks rahva tervist.

Rahandusministeerium töötas isegi konkreetse eelnõu välja ja saatis selle riigikogule, mis ka seaduse mullu suvel vastu võttis. Viimasel hetkel tõmbas maksule pidurit president Kersti Kaljulaid, kes toetas küll magusamaksu eesmärki, aga leidis, et see teeb põhjendamatu erandi laeva- ja lennufirmadele, kuna viimased oleks maksust pääsenud.

Pärast Kaljulaidi otsust jäi vastuolulise magusamaksu saatus õhku rippuma. 2017. aasta sügisel otsustas aga valitsuskoalitsioon, et magusamaksu 2018. aasta algusest siiski ei tule. «On mitu põhjust. See maks on probleemne, president on selle parlamendile tagasi saatnud, riigiabi taotlemine käib, lisaks on palju muid probleeme ja takistusi selle seaduse sätestamisel, kehtestamisel,» kommenteeris seda Isamaa juht Helir-Valdor Seeder.