Saaremaa sai uue turismimagneti

Tornis opereeriva MTÜ Sõrve Tuletorn juht Andro Roosileht sõnas, et juunikuus lahti oldud nädalate täpne tulemus oli 4600 külastajat. Juuli esimese kahe nädalaga on lisandunud rohkem kui teist sama palju.

«See on olnud positiivne üllatus,» ütles Roosileht. Ta ise prognoosis, et esimesel aastal on külastatavus tagasihoidlikum ning hoo saab sisse järgmisel hooajal.