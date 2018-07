Gunnar Toomemets: Luminor on kohalik pank

Olen aru saanud, et Luminor paneb suurt rõhku firmakultuuri arendamisele. Kas arendate Nordea või DNB kultuuri edasi või on teil täiesti teistsugune lähenemine?

Meil on selgelt käimas väga mitmel tasandil komplekssed muudatused, mistõttu on see meile hästi oluline teema. Täna loome Luminori kultuuri. Oleme ära defineerinud kolm väärtust.

Esiteks, oleme uudishimulikud – seda nii klientide suhtes, mõistmaks, miks nad midagi teevad ja kuidas meie saame luua lisaväärtust, kui ka meie enda töötajate suhtes.

Teine väärtus on koostöö. Me ei lähe sellest muudatusest läbi, kui me ei toeta üksteist. Peame organisatsiooni sees piire lõhkuma, et koostöö toimiks ka Läti ja Leeduga.