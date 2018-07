Ossinovski: Oviir ajab õiget asja, kriitikud ei tea asjast midagi

Ossinovski sõnul on eelnõus mitmeid mõistlikke punkte, nagu näiteks see, mis puudutab väikeaktsionäride õigust saada juhatuse liikmetelt infot.

«Need inimesed, kes on end selle seaduseelnõu suhtes reljeefselt väljendanud, ei ole eelnõud tegelikult lugenud. Eks see ole omaette küsimus imelikust arutelukultuurist, kus inimesed võtavad seisukohti ilma, et teaksid, millest räägivad, ütles Ossinovski.»