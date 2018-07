Liina Kersnaga: me ei ole harjunud koolist kui ettevõttest mõtlema

Millised on Eesti koolisüsteemi tugevused ja selle puudujäägid?

Meie koolisüsteemi tugevus on, et suudame pakkuda ühtlaselt kvaliteetset haridust üle Eesti. Ka sotsiaalmajanduslikult nõrgemates peredes kasvavad lapsed teevad PISA testides OECD riikide keskmise tulemuse. Teine tugevus on haritud magistrikraadiga õpetajad.

Koolisüsteemi keskmes peab olema laps, kuid liiga tihti sõidab süsteem lapse huvidest üle. Näiteks on lapse huvides, et aktiivne õppimine ei algaks enne kella üheksat hommikul. Samal ajal on meil üle Eesti tuhandeid lapsi, kes peavad koolibussi peatuses olema juba kell seitse, et jõuda kaheksaks kooli. See ei ole lapsekeskne.

Tähtis on mõista ka, kuidas konkreetne laps kõige paremini õpib, aga seda ei saa teha kui klassiruumis on 30 õpilast ja üks õpetaja. Selleks on vaja tugipersonali. Näiteks Soomes abistavad õpetajat sotsiaal- ja eripedagoogid ning psühholoog. Kui vaadata töökuulutusi, siis pidevalt otsitakse eri- ja sotsiaalpedagooge, logopeede, psühholooge, aga neid on lihtsalt nii vähe.

Teine suurem probleem on vananev õpetajaskond. Tööturule tulnud noortest õpetajatest on viie aasta möödudes pooled koolist lahkunud, sest nad põlevad läbi. Õpetajatele on pandud väga palju ülesandeid, kuid töötingimused ei ole neile nõudmistele järgi tulnud. Nende töökoormus ja vastutus on ebainimlikult suur, seejuures ei tunne nad ennast väärtustatutena.

Haridusvaldkond on alarahastatud. Kuidas koolid sellises situatsioonis omale täiskomplekti abipersonali saavad lubada?

Järgmiseks aastaks sai haridus- ja teadusministeeriumi õpetajate palgarahaks juurde 10 miljonit. Õpetajate miinimumpalk tõuseb järgmine aasta 1250 euro peale. Seda on piinlikult vähe. Selleks, et tõsta õpetajate palk 2000 euroni, läheks vaja 113 miljonit eurot. Ei saa öelda, et suuremaks palgatõusuks raha ei ole, see on prioriteetide küsimus.

Minu sisemine veendumus on, et Eestis ei ole haridus prioriteet, kuigi meile meeldib seda öelda. Andreas Schleicher, kes on 20 aastat tegelenud OECD-s haridusteemadega, soovitab testida seda, kas haridus on riigis prioriteetne valdkond, küsides, et milline on õpetaja staatus ühiskonnas ning kui palju talle palka makstakse.

Kui ministeeriumi algaja pressiesindaja saab ka sama palka, kui õpetaja klassi ees, siis me ei väärtusta neid.

Tartu ülikooli haridusteadlased on PISA tulemustega seoses varemalt märkinud, et ehkki Eesti koolilaste faktiteadmised on head, jätab paljude õpilaste süstemaatiline mõtlemine soovida. Ei mõisteta laiemaid seoseid ja analüüsioskus on poolik. Kuidas kool sellega peaks tegelema?

Viimase PISA testi tulemused näitasid, et võrreldes teiste OECD riikidega on Eesti õpilased ka probleemi lahendamise oskuste poolest väga heal tasemel. Elu on kombinatsioon erinevatest ainetundidest ja seda arusaama võiks järgida ka koolis. Kogu haridussüsteem liigub selles suunas, et iseseisvate ainete asemel kõike omavahel integreerida, et sel moel lastele paremad süsteemsed teadmised tekiks