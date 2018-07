Taavi Rõivase sõnul saab nime muuta ka tuhandeid pastakaid ostmata

«Saab teha ka nii, et muuta nimi ilma, et kohe tuhandeid uue logoga pastakaid tellida ja kulutada kolm korda rohkem, kui läheks vaja selleks, et nii Põlvas kui Valgas sünnitusosakonda lahti hoida,» kommenteeris haigekassa nimevahetust endine peaminister Taavi Rõivas.

Vaatamata sellele ei pruugi poliitiku sõnul haigekassa nime muutmine tervisekassaks üldsegi mitte halb mõte olla. «Positiivsel sõnal on kindlasti tugev jõud ja tervis on oluliselt positiivsema sõnaga kui haigus. See, et idee ei ole halb, ei tähenda aga seda, et selle idee realiseerimisele peaks ligi miljon eurot kulutama,» sõnas Rõivas.

Kuigi haigekassa juhi Rain Laane sõnul ei saa ta uue nime au endale võtta ja tegemist oli Taavi Rõivase ideega, endine peaminister sellega ei nõustu. «Ei, see ei olnud ka minu idee, aga vaieldamatult on sellest juttu olnud vähemalt seitsme aasta vältel ja isegi varem,» selgitas Rõivas.

Enda sõnul on ta täna sel teemal ka Rain Laanega rääkinud, öeldes talle, et nime vahetamine ei ole see, mille pärast inimesed marus on, vaid selle pärast, et kaks avalik-õiguslikku institutsiooni on nimevahetuse kuludel olnud raha lugemisel liiga helded.

«Me ei saa lähtuda sellest, et kui Hansapank muutub Swedbankiks, siis samasugused korporatiivkulud peab ilmtingimata tegema ka avalik-õiguslik asutus,» kommenteeris Rõivas.

«Siin on küll keegi Eesti tegelikust elust olulisel määral võõrdunud. Kava kulutada miljon eurot riigiasutuste nimevahetusele saab põhineda küll vaid kuumadest ilmadest tingitud mõtlemisvõime kaotamisel,» kommenteeris nimevahetust reformierakondlane Urmas Paet.

Tema sõnul on uskumatu, et riigivõimu juures olijad saavad üldse millegi nii jaburaga välja tulla, et kulutada ligi miljon eurot lihtsalt haigekassa ja töötukassa nimevahetusele. «Mingi reaalsustaju ja vastutustunne võiks siiski olla,» sõnas Paet, lisades, et raha tuleb kulutada neile, kes seda meie ühiskonnas, sealhulgas haigekassa haldusalas kõige enam vajavad.