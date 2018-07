Vaata, millised olid sel aastal ülikoolide kõige ebapopulaarsemad erialad

«Viimaste aastate üks negatiivne üllataja on olnud sotsioloogia magistri õppekava, kus varem oli korralik konkurss, aga eelmisel aastal jäi õpe avamata. Sel aastal on soovijaid rohkem kui eelmisel, kuid endiselt ei saa pidada seda piisavaks,» kommenteeris ebapopulaarseid erialasid Tallinna Ülikooli vastuvõtu peaspetsialist Merit Paist.

Tema sõnul oli lisaks sotsioloogiale sel aastal nende ülikoolis konkurss väike ka riigiteaduste õppekaval. Selle põhjusena oskas Paist välja tuua sellest aastast kehtima hakanud inglise keele nõude, millega soovitakse olla kindel kandidaatide võimekuses inglisekeelsete teadustekstidega tegelemiseks. «Seega kandidaadid, kellel ei olnud inglise keel vähemalt B2 tasemel, ei saanud avaldust esitada. Teiseks on tegemist erialaga, mille populaarsus on viimaste aastatega langenud, kuigi põhjuseid võib vaid oletada,» selgitas Tallinna Ülikooli vastuvõtu peaspetsialist. Heade uudistena tõi ta välja, et huvi õpetajakoolituse õppekavade vastu on veidi kasvanud.