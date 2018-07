Venemaa müüs suurema osa USA riigivõlakirjadest ära

Kui veel märtsis oli Venemaal USA riiklikke võlakirju peaaegu 100 miljardi dollari väärtuses, siis mai lõpuks oli positsioon kahanenud 14,9 miljardi dollarini, vahendab Financial Times.

«Paistab, et Venemaa oli sanktsioonide ja nende võime tõttu võlakirjadega kauplemise pärast mures,» ütles investeerimisfirma National Alliance Securities rahvusvaheliste võlakirjaturgude üksuse juht Andrew Brenner.

Need sanktsioonid põhjustasid Venemaa aktsiate müügilaine ning rubla kaotas kümme protsenti oma väärtusest.

Venemaa keskpank on põhjendanud USA võlakirjade müüki ühe varaklassi liigse domineerimise vähendamise vajadusega, kuid analüütikud usuvad, et põhjuseks on siiski pigem sanktsioonide kartus.