Haigekassa ja töötukassa nimemuutuseks võib kuluda kokku kuni 865 000 eurot

Eelnõu seletuskirja kohaselt iseloomustab töötukassa tänane nimi ühte võimalikku episoodi inimese tööelust ja on liigselt kinni töötuse mõistes. Ka haigekassa puhul on muudatuse põhjusena välja toodud see, et senise nime kasutamine seab takistusi haigekassa laieneva funktsiooni arendamisele.

Kõige suurem kulu on eelnõu seletuskirja järgi töötukassa büroode väljanägemise uuendamine (sealhulgas välissildid, valgusreklaamid, kleebised, infostendid, infolauad). Selle peale kulub plaani järgi umbkaudu 450 000 eurot. Lisaks on planeeritud kulutusi teavitustegevuste, korporatiivse identiteedi uuendamise, infosüsteemides dokumentide põhjade, lepinguvormide, trükiste, sisutekstide, otsuste uuendamise, kodulehe ja intraneti tehnilise uuendamise peale.

Haigekassa nimemuutuse peale kulub eelnõu järgi 200 000 eurot ja töötukassa nimevahetusele 665 000 eurot, mis teeb kokku 865 000 eurot.

«Nimevahetuse kulu on valus kanda, aga see teenib sadade tuhandete klientide pikajaajalisi huve,» ütles Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson.

«Mõlemas kassas on muutused jõudmas faasi, kus vana nimega uusi eesmärke saavutada on keeruline. Töötavat inimest ennetavale ümberõppele saada on keeruline, kui seda teha pikaajalise raskestiravitava töötusega hirmutades,» ütles Peterson.

Ametiühingute Keskliidu juhi sõnul on nimevahetused osa põhimõttelisest suunast, kuhu kassasid on suunatud. «Selle suuna võtmesõnadeks on ennetustegevuste osakaalu tõstmine ja struktuursed muutused nii kassade kui nende klientide toimetamises,» ütles Peterson.

Sama on tema sõnul tervishoiuökonoomikas: «100 ärahoitud rasket vähistaadiumit aitab leida raha sajaesimesele patsiendile, kelle haigust polnud võimalik ära hoida või varajase sekkumisega soodsamalt ravida.»

Petersoni sõnul tegu oluliste ideoloogiliste muutustega, mis vajavad head kirjeldust arengudokumentides, nähtavates muutustes kassade tegutsemispraktikas, aga ka nimes.

865 000 eurot maksev nime muutus on tekitanud omajagu elevust ka sotsiaalmeedias ning suur osa inimesi ei mõista, miks see nii kallis on.