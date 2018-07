Mitu inimest sai Eesti tipprestoranist toidumürgituse

Terviseametit teavitas arst täna hommikul seitsmest salmonelloosi haigestunud inimesest, neist kolm viibivad haiglas. «Nad käisid NOA restoranis ja sõid veiseliha tartari,» ütles terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri. Bœuf à la tartar valmistatakse toorest veiselihast ja toorest munast.

Restoranis on praegu kohal veterinaar- ja toiduameti ametnikud, kes teevad koos terviseameti töötajatega uuringuid, et selgitada võimalikke nakkuse allikaid. Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Elen Kurvitsa sõnul teavitas toidukoht neid ise võimalikust toidutekkelisest haiguspuhangust.

Postimehele teadaolevalt said mürgituse ühe sünnipäevaseltskonna kolm liiget, kes olid otsustanud menüüst just tartari tellida. Järgmisel päeval tõusis neil palavik 39–40 kraadini, lisaks tekkis iiveldus. Eile õhtuks oli nende enesetunne sedavõrd halvenenud, et nad viidi eri aegadel haiglasse.

NOA restorani peakokk ja üks omanikest Tõnis Siigur kinnitas Postimehele, et on olukorraga kursis ning restoran on seetõttu eilsest ka suletud. Eile õhtul tühistati ka restorani broneeringud.

Restoranid Noa ja Noa Chef's Hal on praegu suletud. FOTO: Ekraanitõmmis

Samas pole Siiguri sõnul veel kindel, millisest bakterist on mürgistus tingitud ning mis on selle allikas. «Me ei ole siiamaani saanud ühtegi proovide tulemust, seetõttu ei saa me täna väita, missuguse bakteriga on tegu ja hetkel on ilma tulemusteta võimatu mingit informatsiooni anda,» ütles Siigur.

«Kui tegemist on salmonelloosiga, siis selle peiteaeg on vähemalt 72 tundi ning täna me oleme teisel päeval,» lisas peakokk.

Tänavu kuue kuu jooksul registreeriti Eestis 128 salmonelloosi haigusjuhtu. Haiglaravile jäi 75 patsienti ehk rohkem kui pooled haigestunud. Aasta varem samal ajavahemikul registreeriti 113 haigusjuhtu.

Terviseamet on tänavu esimesel poolaastal registreerinud kuus rühmaviisilist salmonelloosihaigestumist. Neljal juhul haigestuti kodus, ühel juhul haigestus korraga viis ja teisel 23 inimest.

16 juhul oli nakatumine oletatavalt seotud reisimisega (Beninis 1, Filipiinidel 1, Hispaanias 1, Indoneesias 1, Kambodžas 2, Saksamaal 1, Tais 7, Ukrainas 1, Venemaal 1). Seost toiduga võib oletada 49 juhul, sh kanaliha viiel juhul, munad või toormune sisaldav toit 13 juhul, liha neljal juhul, muu toit kahel juhul.