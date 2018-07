Galerii: NOA restoranist alanud salmonelloosipuhangu ohvrite arv mitmekordistus

Kella 13 seisuga on alates eilsest hospitaliseeritud Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikusse toidust saadud nakkusega kaheksa inimest ja on olnud viis ambulatoorset pöördumist, kus patsient on pärast arstiga konsulteerimist saanud kodusele ravile. Lisaks on mitu inimest helistanud nakkuskliiniku vastuvõtuosakonda, et küsida nõu sarnaste kaebuste korral.

«Patsiendid saabusid haiglasse ise, ühel juhul toodi patsient kiirabiga Ida-Tallinna keskhaiglast,» ütles LTKH kommunikatsioonispetsialist Liisa Suba. Ta lisas, et kuna laboratoorselt on leidnud kinnitust, et tegemist on salmonelloosiga, siis on haigla vastavalt kehtivale seadusele edastanud info juhtude kohta ka terviseametisse.

Terviseametit teavitas arst täna hommikul seitsmest salmonelloosi haigestunud inimesest, neist kolm viibisid haiglas. «Nad käisid NOA restoranis ja sõid veiseliha tartari,» ütles terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri. Bœuf à la tartar valmistatakse toorest veiselihast ja toorest munast.

Restoranis on praegu kohal veterinaar- ja toiduameti ametnikud, kes teevad koos terviseameti töötajatega uuringuid, et selgitada võimalikke nakkuse allikaid, ütles veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Elen Kurvits.

Postimehele teadaolevalt said mürgituse ühe sünnipäevaseltskonna kolm liiget, kes olid otsustanud menüüst just tartari tellida. Järgmisel päeval tõusis neil palavik 39–40 kraadini, lisaks tekkis iiveldus. Eile õhtuks oli nende enesetunne sedavõrd halvenenud, et nad viidi eri aegadel haiglasse.

NOA restorani peakokk ja üks omanikest Tõnis Siigur kinnitas Postimehele, et on olukorraga kursis ning restoran on seetõttu eilsest ka suletud. Eile õhtul tühistati ka restorani broneeringud.

Restoranid Noa ja Noa Chef's Hal on praegu suletud. FOTO: Ekraanitõmmis

Samas pole Siiguri sõnul veel kindel, mis oli nakkuse allikas. «Me ei ole siiamaani saanud ühtegi proovide tulemust,» ütles Siigur hommikul.

«Head Sõbrad! Oleme kurvad ja nõutud. Sulgesime uksed, sest meid on tabanud suur õnnetus! Nimelt on kahtlus, et oleme põhjustanud mitmele kliendile ning töötajale suuri ebameeldivusi ja siiani veel selgusetutel asjaoludel. Esimese sellekohase tagasiside saamisel oli meil vaid üks võimalus – sulgeda uksed ning asuda uurima põhjuseid. Oleme veetnud viimase ööpäeva kummikinnastega kõikvõimalikke nurgataguseid puhastades ja tegeleme oma maja koristamise ja desinfitseerimise ning sadade broneeringute läbihelistamisega. Teavitasime koheselt veterinaar- ja toiduametit, kaasasime professionaalsed puhastusfirmad ning viisime vee ning toiduproove kontrollimiseks. Enne põhjuse selgumist ja analüüside vastuseid pole meil võimalik Teid vastu võtta. Me ei tea veel, kas põhjuseks on meie maja juures teostatavad veetrassi torutööd või mõni tooraine, kuid tahame Teile kinnitada, et kindlasti mitte pole see meie tegematajätmine ega lohakus, sest hügieen ja puhtus ja meie klientide ning töötajate tervis on meile prioriteediks number üks! Kurvastame koos Teiega ning anname esimesel võimalusel tagasisidet. Ja täname meie kliente väga mõistva tagasiside ja toetuse eest ning kindlasti leiame lahenduse, kuidas Teid vääriliselt tänada ja toetada. Head Soovides, NOA Pere»