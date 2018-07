Coop Eesti juht: töötav inimene peaks saama töötasu, mis võimaldab inimväärselt elada

Eesti õnn ja õnnetus on lähedus Põhjamaadele. Varem on see meile andnud investeeringute, turismi, turgude ja ka mentaliteedi asjus eeliseid, mida näiteks Lätil ja Leedul pole olnud. Teisalt aga tekitavad naabrite suured palgad ja kallid hinnad suurt survet ka Eestis.