Jüri Mõis eestlaste rikkusest: ka Šveitsis on kodutuid

«Ka Šveitsis on kodutuid,» sõnas ettevõtja ja poliitik Jüri Mõis, kellel enda sõnul arvamus selle teema kohta puudub. «Eks ole rikkaid ja vaeseid igal pool,» kommenteeris ettevõtja, lisades, et statistikast on näha küll, kuidas riigil läheb hästi.

Ärimees Oleg Gross nõustub Nestoriga, öeldes, et nii rikas ei ole Eesti kunagi olnud, kui ta täna on. «Suhteliselt kindlasti oleme saanud rikkaks, aga absoluutselt kindlasti mitte,» kommenteeris Gross. Ettevõtja hinnangul on näha, et ka vaesema rahva ostujõud on suurenenud. «Ikkagi see 60 euro lugu nii palju sellest kasu on, et väikse sissetulekuga inimestel on meie discounteril löönud ostukorvi ikka natuke suuremaks,» vihjas Gross sel aastal rakendunud maksuvaba tulu tõusu 500 euroni. Seda, et eestlased on saanud rikkaks, ettevõtja aga öelda ei julge. «Nii äärmuslikult ei ütleks,» kommenteeris Gross.

«Kuna eestlane on Mihkel Nestoril rahva tähenduses, räägib ta üldjoontes tõtt, aga väga optimistlikku tõtt,» kommenteeris poliitik Jürgen Ligi. Poliitiku sõnul olemegi me maailma mastaabis rikkad, aga saatusekaaslasi ja minevikku võrreldes ütleks ta pigem, et me oleme saanud jõukaks.

«Erinevalt leedukatest, keda meil kaheldava SKP statistika, sisetarbimise ja madala hinnataseme põhjal jõukamaks tahetakse nimetada, on eestlased tasapisi säästnud ja me tulud on kolmandiku võrra suuremad, jõukamad oleme ka lätlastest,» sõnas Ligi. Tema sõnul võimaldab erinevalt baltlastest eestlaste palk tunda end pisut ostujõulisena ka välismaal ja rohkem reisida. Poliitiku sõnul on meie võlatase kriisi järel langenud ja säästutase tõusnud, keskmine palgakasv olnud kiire ka siis, kui hinnad ei tõusnud.