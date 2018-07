Juncker: USA püüded EL-i kaubanduse alal lõhestada on asjatud

Juncker ütles pressikonverentsil, et tahaks panna USA presidenti mõistma üht kaubandust puudutavat tõsiasja, mida tal pole varem õnnestunud teha.

«Euroopa Liit ja selle ühisturg on jagamatud. Kõik katsed eurooplasi lõhestada on asjatud,» lausus Euroopa Komisjoni president vastuseks küsimusele selle kohta, et Trump eelistab kahepoolseid leppeid.