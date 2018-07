Danske: uurime üheksat miljonit e-kirja

Danske sõnul on uurimise all aastatel 2007-2015 Eestis tegevuse lõpetanud mitteresidentidest portfelli kliendid. Samuti uuritakse üheksa aastase perioodi jooksul üle 7 000 dokumendi ning miljoneid läbiviidud tehinguid. Panga sõnul liigub uurimine plaanipäraselt.

Danske kinnitab aruandes, et nad pole suutnud oma standardeid ning ühiskonna ootuseid täita. Veel kinnitas juhtkond, et pank ei tohi kasu saada kahtlastelt tehingutelt ning teatati, et teenitud kasum antakse kasumi ära siis, kui tehakse kindlaks kõik detailid rahapesu osas. Mitteresidentidelt teenis Danske Bank vahemikus 2007-2015 hinnanguliselt 1,5 miljardit Taani krooni ehk umbes 200 miljonit eurot.