Mööblitootjad peavad pingutama, et ellu jääda

Toome hinnangul võib selle taga olla e-kaubandus, sest kauplused müüvad üle poole nende toodangust e-poodides, mis tähendab, et kvaliteetsemat toodet on üha raskem müüa.

Toome sõnul on nõudlus vähenenud just viimasel ajal. «Kõik meie jaekliendid ütlevad, et aasta teine kvartal on müügi poolest olnud enneolematult vaikne, lisaks sellele liigub ka raha halvasti – see tähendab, et kliendid jäävad võlgu,» rääkis ta.