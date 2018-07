Nafta hind rokib

Nafta hind kukkus esmaspäeval üle nelja protsendi, mida analüütikud peavad värskeimaks signaaliks, et turg, mis alustas kaks aastat tagasi tõusmist, on jälle muutumas. Alates juuni algusest on nafta hind muutunud volatiilseks, kõikudes hinnavahemikus 71–80 dollari vahel barreli eest.