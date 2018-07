Väikeaktsionärid annavad vastulöögi: sunddividendide jutt on tugevalt ülepingutatud

Väikeaktsionäride õiguste eest võitleva liidu liige Margus Moor sõnas, et tegelikkuses ei ole eelnõus märgitud dividendiregulatsioon rohkem ega vähem sundiv kui praegune. «Dividendi väljamaksmise otsustamine on eelnõu kohaselt endiselt üldkoosoleku pädevuses ning muutunud on üksnes dividendi otsuse vastuvõtmiseks vajalik lävend – dividendi maksmine muutub kohustuslikuks, kui üle 75 protsendi hääli esindavad osanikud või aktsionärid ei otsusta teisiti. Hetkel on see lävend 50 protsenti,» märkis ta.