Šoti õlletootja pani veeuputuse tõttu Tallinna kõrtsi ajutiselt kinni

Brewdogi Tallinna baar vabandas eile õhtul sotsiaalmeedias, et nende uksed on kinni. Kuna kõrts jälle avatakse, pole teada, kuid ettevõte lubas sellest oma kliente peagi teavitada.

Legendaarse väikepruulikoja siinne partner ja kõrtsi pidaja on Pruulikoer OÜ. Firma üks juhatuse liige Renee Abel selgitas, et baari WCs oli veeuputus. «Ja pump katki,» lisas ta. Mees avaldas lootust, et baar taasavatakse juba sel reedel.