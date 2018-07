Sõõrumaa investeerimisfirma käive kahanes mullu pea kolmandiku võrra

Kontserni puhaskasum jäi aga pea tunamullusele tasemele, kahanedes aastaga 0,1 protsendi võrra 5,8 miljonile eurole. Mullu võttis ettevõte välja 1,4 miljoni euro väärtuses dividende, 2016. aastal maksti dividendideks aga 200 000 eurot, selgub U.S. Investi majandusaasta aruandest.

Müügitulust 84,8 protsenti teeniti Eestis, kus ettevõte käive kahanes aastavõrdluses 36,8 protsenti 6,9 miljonile eurole. Lisaks teenis ettevõte mullu müügitulu ka Lätist 1,2 miljoni euro väärtuses, mida on 5 protsenti enam kui tunamullu.

Kontsernis töötas mullu taandatuna täistööajale keskmiselt 89 inimest, kelle palgakulu oli ligi 1,6 miljonit eurot. U.S. Invest AS-i põhitegevusalaks on investeerimine ja investeeringute haldamine. Ettevõtte investeeringud on suunatud peamiselt kolme valdkonda – teenindusärisse, kinnisvarasse ja energeetikasse. 2017. aasta lõpus kuulus kontserni lisaks emaettevõttele 21 tütarettevõtet ja üheksa sidusettevõtet.