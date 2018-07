EAS ei rahasta külastuskeskuse Meritäht rajamist

«Vaatamata sellele, et projektil oleks majanduslik mõju piirkonna ettevõtlusele ning potentsiaal koostööks teiste turismiettevõtjatega, polnud EAS-ile esitatud põhitaotlus komisjoni hinnangul sellisel tasemel, et see planeeritud eelarve piires reaalselt ellu viia. EAS tegi projekti menetlemisel koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ekspertidega,» ütles EAS-i turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmer BNS-ile.