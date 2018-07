Investorid ootavad huviga Eesti Energia tütarettevõtte börsiletulekut

Finantsnõu jagava Redgate Capitali partner Aare Tammemäe kaaluks Enefit Greeni aktsiate märkimist tõsiselt. Sektor on kasvav ja turul on väga vähe suuremahulisi aktsiapakkumisi. Pealegi on mitu investorit seoses Tallinna Sadamaga ennast juba n-ö soojaks teinud, kirjutab Äripäev.