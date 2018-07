Kaubaveod moodustasid veerandi TS Laevade parvlaevaliikluses

Rohuküla-Heltermaa liinil teenindati kuue kuu jooksul kokku 28 436 veokit ja haagist. «Vaatamata sellele, et kevadel oli liinil tõrkeid, on kaubavedu poolaasta kokkuvõttes kasvanud 17 protsenti võrreldes mullusega,» üles TS Laevade juht Jaak Kaabel pressiteate vahendusel.

Suursaartelt mandrile ja tagasi liikus poolaastaga kokku 112 687 veokit ja haagist, neist 8272 sõidusoodustust kasutanud ehk kohalikku veokit. «Kaubaveokite teenidamise kasv näitab ilmselt, et saarte majandustel läheb hästi ja saarte ettevõtjad on aktiivsed. Meil on heameel, et saame sellele kaasa aidata ja oma panuse anda,» ütles Kaabel.