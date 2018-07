Tuuleenergeetikud hobilooduskaitsjate vastu

«Soovime, et keskkonnaministeerium algataks arutelu, kuidas vähendada vastuolu looduskaitse ja kliimapoliitika põhimõtete vahel, sh looduskaitseseaduse muutmise, ning palume, et meid kaasataks diskussiooni,» kirjutas Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni nimel eelmisel nädalal keskkonnaministrile saadetud pöördumises Nelja Energia juht ja huvikaitseorganisatsiooni juhatuse esimees Martin Kruus.

Kõige enam teeb tuuleenergeetikutele tuska see, et Eestis võib sama hästi kui igaüks teha ettepaneku mõni loodusobjekt kaitse alla võtta ja selle tegemiseks pole tal vaja arvestada isegi sellega, et parasjagu käib selle ala kohta keskkonnamõju hindamine või on see koguni juba valminud.